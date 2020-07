Sampdoria Cagliari, i convocati di Ranieri: Ramirez ce la fa (Di martedì 14 luglio 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Cagliari Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro il Cagliari. Gaston Ramirez era in dubbio, ma stringe i denti e ci sarà. Portieri: Audero, Falcone, Seculin.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - 1canalesport : Zenga: 'La Sampdoria? È il passato, oggi penso soltanto al Cagliari' - NattyVeek1 : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: ?? | VIGILIA DI GARA #Zenga: 'Un Cagliari determinato' ??: - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: ?? | DESIGNAZIONE Scelto il fischietto di #SampCagliari. ?? -