Renon in famiglia: le favole salgono in vetta (Di martedì 14 luglio 2020) L'inaugurazione è fissata per sabato 18 luglio: il ' Mondo favoloso di Toni ' è un nuovo percorso didattico-ricreativo pensato per le famiglie i n gita al Corno del Renon, la vetta che domina, con i ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Renon famiglia Renon in famiglia: le favole salgono in vetta TGCOM Renon in famiglia: le favole salgono in vetta

L’inaugurazione è fissata per sabato 18 luglio: il “Mondo favoloso di Toni” è un nuovo percorso didattico-ricreativo pensato per le famiglie in gita al Corno del Renon, la vetta che domina, con i suoi ...

Tann: sul Renon di fronte allo Sciliar il benessere all’ennesima potenza

L’ Hotel Tann, a Collalbo, in mezzo all’altopiano del Renon, a pochi chilometri da Bolzano, ma in un ambiente da libro fotografico è un quattro stelle gestito da Barbara e Marcus Untermarzoner, l’hote ...

L’inaugurazione è fissata per sabato 18 luglio: il “Mondo favoloso di Toni” è un nuovo percorso didattico-ricreativo pensato per le famiglie in gita al Corno del Renon, la vetta che domina, con i suoi ...L’ Hotel Tann, a Collalbo, in mezzo all’altopiano del Renon, a pochi chilometri da Bolzano, ma in un ambiente da libro fotografico è un quattro stelle gestito da Barbara e Marcus Untermarzoner, l’hote ...