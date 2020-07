Raccomandazione UE: niente aiuti a imprese che eludono fisco (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea ha emesso oggi una “Raccomandazione” in cui invita gli Stati membri a non concedere aiuti finanziari alle imprese che hanno legami con i paesi elencati nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La lista, regolarmente aggiornata, comprende oggi 12 territori: Samoa Americane, Isole Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini Americane, Vanuatu, Isole Cayman, Palau, Seychelles, Panama. Le restrizioni alla concessione di aiuti pubblici dovrebbero riguardare anche le imprese che sono state condannate per gravi reati finanziari, ad esempio per frode finanziaria, corruzione o elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale. L’obiettivo della Raccomandazione adottata oggi, spiega una ... Leggi su quifinanza

