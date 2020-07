Professor Zangrillo: “In Lombardia da un mese non si muore più di Covid” (Di martedì 14 luglio 2020) “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid“. Queste le parole del Professor Alberto Zangrillo del San Raffaele di Milano in un’intervista a Il Tempo. e ti chiedi che cosa è questa emergenza. “Oggi la mia più grande preoccupazione in campo sanitario è riprendere a curare quei malati che, per colpa di Sars Co V2, trascuriamo da almeno 5 mesi” ha aggiunto il Professore, che in merito ai continui aggiornamenti sui nuovi decessi giornalieri, con un esempio, spiega: “È un modo di comunicare scorretto che non rispecchia la realtà. Ora Le rispondo dal mio studio, di fronte a me è seduto il mio collega, direttore della neuro rianimazione Prof. Luigi Beretta che mi dice: “Il nonno di ... Leggi su sportface

