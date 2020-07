Posizioni sessuali facili a letto, 5 suggerimenti per principianti (Di martedì 14 luglio 2020) In materia di Posizioni sessuali, si legge sempre qualcosa di nuovo, anche quando si pensa di aver già sentito tutto. Ci sono quelle anti-stress, quelle preferite dalle donne, quelle che danno più piacere agli uomini, quelle che ti aiutano per gli addominali; ancora, quelle raccomandate se sei iperdotato o se invece, hai il pene piccolo, etc. Insomma, se è vero che sul sesso non si smette mai di imparare, vale anche per le Posizioni sessuali. Eppure, in un mare magnum di informazioni, ispirazioni cinematografiche, consigli di sex coach, e pratiche più o meno acrobatiche, sembra mancare la guida per principianti. Certo, sono Posizioni meno eccentriche, diciamo che si tratta di quelle basiche del Kamasutra, ma per godere a letto non ... Leggi su gqitalia

italianprometeo : @natolibero68 Era meglio quando agevolavi posizioni sessuali - squopellediluna : esiste un solo ed unico orgasmo! Fisiologicamente, non sono evidenziabili due distinti orgasmi permessi da due dist… - zazoomnews : Le posizioni sessuali che favoriscono lorgasmo femminile - #posizioni #sessuali #favoriscono - gi0ca : RT @Tizzy44196287: ????Il Gip di Macerata ha archiviato le posizioni di 2 uomini, indagati x aver abusato sessualmente di Pamela Mastropietro… - Paololotti08 : La Francia ha un nuovo ministro dell’Interno, indagato per stupro e molestie sessuali, e un ministro della Giustizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Posizioni sessuali Sesso in acqua, perché ci piace e come farlo in sicurezza GQ Italia Omofobi per legge? Colpevoli per non avere commesso il fatto

Entra nel vivo alla Camera la discussione del più che controverso disegno di legge sull’omofobia, in un testo unificato depositato dal relatore onorevole Zan. Il Centro Studi Livatino ha realizzato un ...

A 13 anni nella chat dell’orrore Indagini sui controlli dei genitori

L’inchiesta sulle chat degli orrori è appena all’inizio ma il dato più drammatico di questa vicenda è contenuto nei numeri. Tra i venti ragazzi perquisiti che «collezionavano» immagini violente o pedo ...

Entra nel vivo alla Camera la discussione del più che controverso disegno di legge sull’omofobia, in un testo unificato depositato dal relatore onorevole Zan. Il Centro Studi Livatino ha realizzato un ...L’inchiesta sulle chat degli orrori è appena all’inizio ma il dato più drammatico di questa vicenda è contenuto nei numeri. Tra i venti ragazzi perquisiti che «collezionavano» immagini violente o pedo ...