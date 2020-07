“Perché dobbiamo pagare per poter pagare le bollette?” In cassazione la battaglia tra la cittadina e Tim (Di martedì 14 luglio 2020) Tutte le imprese italiane per inviare la fattura delle prestazioni rese, si fanno carico di una certa spesa. Tutte le imprese tranne le compagnie telefoniche le quali addebitano al cliente i costi delle spese di incasso, incluso l’invio della bolletta. L’argomento è diventato motivo di una serie di cause avviata nel primo decennio del duemila da circa 5mila abitanti del piccolo comune di Biella – divisi tra il centro e le frazioni di Sant’Antonio Casalini, San Cataldo, Bella-Muro – contro l’allora Telecom Italia e ad oggi prosegue arrivando in cassazione. La questione è semplice: “perchè bisogna pagare per poter pagare?” La cifra di cui parliamo si aggira attorno ai 15/18 euro, e la tesi di principio difesa dai ... Leggi su ilparagone

