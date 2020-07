Mara Navarria con l’ASU dalla stagione 2020/2021 (Di martedì 14 luglio 2020) È stata una mattina importante al PalaFiditalia di Udine. Alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia,Sergio Emidio Bini; dell’Assessore dello Sport della regione Tiziana Gibelli, del presidente di Asu, Alessandro Nutta, del dg, Nicola Di Benedetto e con la partecipazione del Presidente della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso, la spadista e campionessa del mondo 2018 Mara Navarria ha annunciato che dalla prossima stagione 2020/2021 sarà un’atleta dell’Associazione Sportiva Udinese. «Sarà un anno importante – ha dichiarato Mara Navarria, atleta dell’Esercito, testimonial di PromoTurismo Friuli Venezia Giulia e ... Leggi su udine20

