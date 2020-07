Luigi Favoloso, scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli: rinviato a giudizio (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo un paio d’anni di indagini, per Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per la diffamazione ai danni di Selvaggia Lucarelli che aveva immediatamente querelato l’ex gieffino. Luigi Favoloso rinviato a giudizio dopo scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli L’ex fidanzato di... L'articolo Luigi Favoloso, scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli: rinviato a giudizio proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

