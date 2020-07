La scomparsa della figlia di Simona Tagli è uno scherzo de Le Iene ma i carabinieri mandano tutti a casa (Di martedì 14 luglio 2020) La scomparsa della figlia di Simona Tagli era uno scherzo de Le Iene ma la vittima della messinscena, ovviamente, non era al corrente della presenza di un copione e per questo ha agito umanamente allertando le forze dell'ordine, come ogni madre farebbe. La conduttrice televisiva si è ritrovata al centro di un servizio della redazione di Italia 1 con la presenza di personaggi fittizi, complici e un intreccio che si complicava sempre di più dopo aver appreso che sua figlia, di soli 15 anni, da circa un'ora non dava più notizie di sé. La vicenda ha avuto luogo giovedì 9 luglio intorno alle 19 a Milano. Accanto a Simona Tagli c'era ... Leggi su optimagazine

