Incendio sul GRA | il fumo invade la carreggiata | chiusa la complanare all’altezza della Pisana

A causa di un Incendio, è provvisoriamente chiusa al transito la complanare del Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 64,500 all'altezza dell'uscita "Pisana" in carreggiata esterna. La colonna di fumo, derivata dall'Incendio divampato al di fuori della sede stradale, ha invaso la complanare facendo venire meno le condizioni di sicurezza per l'utenza in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

