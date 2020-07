Incendio a Roma, fuoco vicino alla centrale Enel: intervengono i canadair (Di martedì 14 luglio 2020) Scoppia un Incendio a Roma, zona Boccea, dove le fiamme si sono alzate vicino ad una centrale Enel: intervengono i canadair per spegnere le fiamme Poche ore fa a Roma è divampato un Incendio in zona Boccea, precisamente nei pressi di via Nazareth e via Cornelia. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni rifiuti gettati in un terreno abbandonato. Le fiamme molto alte sono state notate anche dagli abitanti dei quartieri circostanti, che da subito hanno dato l’allarme chiamando i Vigili del fuoco. Il fuoco ha inondato di fumo anche la vicina centrale dell’Enel, con le fiamme che hanno piano piano iniziato ad avvicinarsi. ... Leggi su bloglive

