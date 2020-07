Il falso allarme democratura (Di martedì 14 luglio 2020) Sulla questione della (necessaria) proroga dello stato di emergenza, il governo ha combinato una serie di pasticci. Ha aspettato ad annunciarla a pochi giorni dalla scadenza del decreto precedente, ha lasciato solo il premier, invece di motivare il suo annuncio con una dichiarazione per esempio dell Leggi su ilfoglio

GrimoldiPaolo : Finalmente bloccati i voli dal #Bangladesh, ma parlare di 'bomba virale disinnescata TEMPESTIVAMENTE' è un FALSO. D… - applehairboo : FALSO ALLARME MI HANNO DATO BUCA - sogniappesiii : Niente raga mi so tornati, falso allarme AHAHAH Che clown - callitwhatulike : @wildhxney AHAHAHHAHAHA no no falso allarme - sstarkerr : Niente falso allarme erano solo i miei gatti che stavano facendo la lotta MI HANNO FATTO PRENDERE UN INFARTO -

Ultime Notizie dalla rete : falso allarme Il falso allarme democratura Il Foglio Il falso allarme democratura

Sulla questione della (necessaria) proroga dello stato di emergenza, il governo ha combinato una serie di pasticci. Ha aspettato ad annunciarla a pochi giorni dalla scadenza del decreto precedente, ha ...

Un imprenditore: “Ho chiuso la mia discoteca per rispettare le regole, ma c’è chi le ignora”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Servono più controlli e le regole devono valere per tutti”. Ai microfoni di Radio Gold un imprenditore della provincia, titolare di una discoteca e di alcuni ristoranti, ha ...

Sulla questione della (necessaria) proroga dello stato di emergenza, il governo ha combinato una serie di pasticci. Ha aspettato ad annunciarla a pochi giorni dalla scadenza del decreto precedente, ha ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Servono più controlli e le regole devono valere per tutti”. Ai microfoni di Radio Gold un imprenditore della provincia, titolare di una discoteca e di alcuni ristoranti, ha ...