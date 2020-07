Huawei non sarà tra i fornitori del 5G nel Regno Unito: «Decisione politica, nulla a che vedere con la sicurezza» (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la Decisione di escludere Huawei dalla fornitura 5G per Italia e Brasile arriva anche quella del Regno Unito. Boris Johnson ha deciso di rescindere l’appalto a partire dal prossimo 31 dicembre, questione vista dalla Cina come ritorsione politica per quanto sta accadendo a Hong Kong in questo periodo. Sono attese, dopo questa Decisione, una serie di conseguenze sul piano diplomatico, geopolitico e commerciale. LEGGI ANCHE >>> TIM: escluso Huawei per fornitura 5G in Italia e Brasile L'articolo Huawei non sarà tra i fornitori del 5G nel Regno Unito: «Decisione politica, nulla a che vedere con la ... Leggi su giornalettismo

