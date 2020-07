Ghost of Tsushima sta arrivando e Sony regala ai giocatori un tema dinamico per PS4 (Di martedì 14 luglio 2020) Ghost of Tsushima è ormai in dirittura d'arrivo. L'atteso titolo targato Sucker Punch approderà tra pochissimi giorni in esclusiva su PS4 e Sony ha deciso di festeggiare il lancio del gioco.La compagnia, infatti, ha deciso di regalare a tutti i fan un tema dinamico di Ghost of Tsushima da scaricare attraverso PlayStation Store.Per fare vostro il tema dinamico e per dare un tocco di GOT alla vostra console, dovrete utilizzare dei codici all'interno dello store di Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

