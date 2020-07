Federica Bensi, chi è? Età, altezza, carriera e vita privata (Di martedì 14 luglio 2020) Conosciamo meglio Federica Bensi, concorrente della prossima edizione di All Together Now, il programma condotto da J-Ax e Michelle Hunziker Federica Bensi (Instagram screenshot)Non ha forse raggiunto la fama, ma Federica Bensi può contare su una certa popolarità per quanto riguarda l’ambiente del canto. Nonostante la giovane età infatti, ha già partecipato ad alcuni format di livello nazionale, come The Voice of Italy nel 2014 con Piero Pelù come coach. Federica Bensi età e città di nascita La data di nascita di Federica non è conosciuta, ma sappiamo che la giovane cantante, ha 23 anni ed è originaria di Piombino. Federica ... Leggi su chenews

Federica Bensi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federica Bensi