Disneyland a Hong Kong costretto ad una nuova chiusura (Di martedì 14 luglio 2020) Mentre in Europa Disneyland Parigi riaprirà le porte del regno magico ai bambini mercoledì 15 luglio, ad alcune migliaia di chilometri di distanza chiuderà il parco giochi di Disneyland Hong Kong dopo un solo mese dalla riapertura. Ad Hong Kong preoccupavano i nuovi casi scoperti nella città che hanno dato vita ad un focolaio che … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Disneyland a Hong Kong costretto ad una nuova chiusura - Imperoland : Terza ondata di coronavirus nell'area di Hong Kong, e si corre subito ai ripari: chiusi bar, ristoranti, palestre,… - momentosera : #Coronavirus, oltre 573mila vittime nel mondo. Allo stesso tempo, il numero dei contagi supera quota 13 mln. Pesant… - portaltopgyn : Disneyland Hong Kong, coronavirus lo costringe ad una nuova chiusura - - askanews_ita : Disneyland Hong Kong chiude di nuovo a un mese dalla riapertura #COVID19 #Disneyland -

Ultime Notizie dalla rete : Disneyland Hong

La Verità

Il Governatore della California Gavin Newsom ha fermato la progressiva riapertura delle attività che era in corso dopo la fine del (primo) lockdown. Stop alla progressiva riapertura delle attività in ...Città e Stati in tutto il mondo sono ritornati ad applicare restrizioni più rigorose per combattere i nuovi focolai ora che i contagi globali da Covid-19 hanno superato i 13 milioni. L'Organizzazione ...