“Devo dirvelo”. Irama, la confessione a sorpresa sui social: le cose stanno così (Di martedì 14 luglio 2020) Silenzioso e riservato Irama non ama stare sotto i riflettori. Lo ha fatto vedere in questi anni in cui a differenza di molti suoi altri colleghi ha evitato flash e dirette social. Solo che questa volta il cantante ha sentito la necessità di farsi vedere. Il motivo non è ancora chiaro. Chiara invece è la sensibilità che Irama dimostra ogni giorno di più. Basti pensare all’ultima esibizione fatta ad Amici Speciali dedicata a George Floyd, dove ha toccato, con sorprendente maturità, temi scottanti come razzismo e disuguaglianza. Irama riesce a mettere nero su bianco quello che prova, cantandolo, ma quando deve parlare di sé in un’intervista o in qualche programma televisivo, non riesce mai ad aprirsi come vorrebbe. Continua dopo la foto Ma oggi ha fatto una ... Leggi su caffeinamagazine

FVettor : RT @salycornia: Chi indovina dove mi trovo? Il vincitore avrà un regalo in privato! Dovete RT! Devo dirvelo ancora? #Queen #viky #femmina… - Roberto44596975 : RT @salycornia: Chi indovina dove mi trovo? Il vincitore avrà un regalo in privato! Dovete RT! Devo dirvelo ancora? #Queen #viky #femmina… - nattanaty_ : devo dirvelo anche qui: mi manca una persona mi manca troppo e non c’è la faccio più senza questa persona????… - misstxlstoj_ : ? TOP (30 ?) 20 DISNEY VILLAINS: RESULTS ? (che sarebbero 19 ma 'top 19' non si può sentire) devo dirvelo ragazzi,… - ArcangeliMario : RT @salycornia: Chi indovina dove mi trovo? Il vincitore avrà un regalo in privato! Dovete RT! Devo dirvelo ancora? #Queen #viky #femmina… -

Ultime Notizie dalla rete : “Devo dirvelo”