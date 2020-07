Death Stranding: una versione PS5 non è da escludere (Di martedì 14 luglio 2020) In una recente intervista Akio Sakamoto, il Technical Director di Death Stranding, ha dichiarato che una versione PS5 del gioco non è da escludere L’ultimo titolo di Kojima Productions, Death Stranding, ha ottenuto un grande successo su PS4 e ora sta per arrivare anche su altre piattaforme. Fra meno di 5 ore infatti il gioco sarà finalmente disponibile su Steam, permettendo anche ai giocatori PC di goderne. Visto l’arrivo del gioco su una nuova piattaforma, Eurogamer ha deciso di intervistare il Technical Director Akio Sakamoto, che ha rilasciato delle informazioni molto interessanti. Stando alle parole di Sakamoto Infatti sembra che Death Stranding potrebbe arrivare anche su PS5. Death ... Leggi su tuttotek

Asgard_Hydra : Death Stranding: il trailer di lancio della versione PC - badtasteit : #DeathStranding, ecco il trailer di lancio per la versione PC - tuttoteKit : Death Stranding: una versione #PS5 non è da escludere #DeathStranding #KojimaProductions #PC #PS4 #tuttotek - gamescore_it : Death Stranding è in arrivo oggi su PC, ecco il trailer di lancio! - - zazoomblog : Death Stranding su PC o su PS4? Come ammirare un film al cinema rispetto a uno in TV - #Death #Stranding #ammirare… -