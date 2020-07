Coronavirus: i test sierologici diventano più precisi (Di martedì 14 luglio 2020) I test sierologici anticorpali per il COVID-19 potrebbero diventare più precisi grazie a uno studio italiano che permette di ottimizzare una particolare tecnica analitica I ricercatori del Dipartimento di chimica dell’Università di Bologna hanno identificato un modo per rendere più efficiente un sistema di rilevazione comunemente utilizzato per misurare la concentrazione di molecole biologiche. Lo… L'articolo Coronavirus: i test sierologici diventano più precisi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

