Christian Vieri e Costanza Caracciolo, grandi festeggiamenti per il compleanno di Bobo (Di martedì 14 luglio 2020) Sa re della movida della Riviera Romagnola a papà vip in Versilia. Bobo Vieri ha messo su famiglia e il ricordo delle notti scatenate in discoteca a Milano Marittima è ormai sbiadito. Si cambia vita e si cambia costa: dall’Adriatico al Tirreno; dalla Romagna alla Versilia, dove l’ambiente è assai più familiare e si vive più di giorno che di notte. Per l’ex bomber dell’inter arriva la prima vacanza con la moglie Costanza Caracciolo (ex velina come la sua storica fidanzata, Elisabetta Canalis) e le loro bambine, Stella e Isabel, nata il 25 marzo. Vieri, però, non dimentica il passato e lancia una hit che si candida a diventare il tormentone dell’estate. Titolo: Una vita da bomber. Quella che lui si è lasciato alle spalle, ... Leggi su aciclico

SkySport : CHRISTIAN VIERI compie 47 anni. Auguri «Bobo»! ? «Non ho mai amato le etichette, il calcio è un lavoro e se fai ben… - gossipn60139485 : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? - gossiparaaah : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? - gossipnewsgoss1 : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? - newsnewsgossip : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? -