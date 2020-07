Boss Graviano contro Massimo Giletti: “Sta scassando la minch*a”, il conduttore “preoccupato” (Di martedì 14 luglio 2020) Il conduttore Massimo Giletti finito nel mirino del Boss mafioso Filippo Graviano. L’uomo condannato per le stragi del ’92 e del ’93, a quanto pare non avrebbe affatto gradito l’insistenza del conduttore di La7 su alcuni argomenti che avevano chiamato in causa anche il magistrato Nino Di Matteo. Dalla scarcerazione di oltre 300 Boss mafiosi... L'articolo Boss Graviano contro Massimo Giletti: “Sta scassando la minch*a”, il conduttore “preoccupato” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

petergomezblog : “Stanno scassando la minchia”. Giletti e Nino Di Matteo minacciati dal boss Graviano in un colloquio in carcere - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inacce… - GOLDRAKE_AVANTI : RT @virginiaraggi: Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inaccettabi… - gianluca_prato : RT @virginiaraggi: Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inaccettabi… - nicolaPalumbo00 : RT @Libero_official: 'Minacciato dal boss? Le istituzioni non mi hanno detto nulla, un fatto gravissimo'. Parla #Giletti, sotto attacco #Bo… -