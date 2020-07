Autostrade, la vera domanda è: una volta cacciati i Benetton chi sarà a gestirle? (Di martedì 14 luglio 2020) La domanda l'ha fatta pubblicamente, dalle colonne del Corriere della sera, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ma "in privato" è la stessa che si sono posti milioni di italiani: una ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

«Ho dichiarato la mia disponibilità. A questo punto credo sia necessario che si smetta di parlare di schieramenti e di posti e si parli dei problemi della Liguria. Ma non domani, deve succedere oggi.Autotrasportatori, automobilisti e turisti non possono fare altro che incrociare le dita. Perché se è vero, come ha comunicato il ministero delle Infrastrutture appena due giorni fa, che le ispezioni ...