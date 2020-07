Ascea, nuovo sequestro di ombrelloni “abusivi” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAscea (Sa) – Questa mattina, nuovo maxi sequestro di ombrelloni del Comando Polizia Municipale di Ascea nell’incessante azione per contrastare il fenomeno dell’accaparramento delle spiagge libere da parte di alcuni cittadini che all’alba, se non anche di notte, si recano sulla spiaggia piazzando svariati ombrelloni per occupare quante più postazioni disponibili in violazione della linee guida regionale e comunali finalizzate a limitare la pandemia da COVID-19. Gli ombrelloni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca e ai trasgressori comminata la sanzione prevista di 50 euro. L’iniziativa rientra nell’ambito dei controlli predisposti con ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ascea nuovo Ascea: trovato nuovo nido di caretta caretta! Info Cilento Ascea: maxi sequestro di ombrelloni in spiaggia

Questa mattina, nuovo maxi sequestro di ombrelloni del Comando Polizia Municipale di Ascea nell’incessante azione messa in atto per contrastare il fenomeno dell’accaparramento delle spiagge libere da ...

Ferrovie: nasce il Cilento Link

L'offerta di Trenitalia per l'estate 2020 si arricchisce di un nuovo servizio. Dall'11 luglio è attivo il Cilento Link un collegamento treno+bus che consente di raggiungere comodamente alcune delle pi ...

Questa mattina, nuovo maxi sequestro di ombrelloni del Comando Polizia Municipale di Ascea nell’incessante azione messa in atto per contrastare il fenomeno dell’accaparramento delle spiagge libere da ...L'offerta di Trenitalia per l'estate 2020 si arricchisce di un nuovo servizio. Dall'11 luglio è attivo il Cilento Link un collegamento treno+bus che consente di raggiungere comodamente alcune delle pi ...