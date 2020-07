Ape24 – Colpo di tasse (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Per favore, tassateci. E’ la scelta giusta, è l’unica scelta”. Con questa frase si chiude la lettera dell’associazione “Millionaires for Humanity”, firmata da 83 ‘super ricchi’ provenienti da ogni angolo del pianeta che chiedono espressamente ai governi di assumersi la responsabilità di gestire il loro denaro “per riequilibrare le sorti dell’umanità”. Un’iniziativa generosa, una notizia al limite della fantascienza se pensiamo al nostro vivere quotidiano. Ottantatrè persone, in rappresentanza delle loro aziende e delle loro ricchezze, si espongono chiarendo che hanno abbastanza soldi, troppi soldi non spesi, per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. E che quei soldi vogliono ora destinarli al futuro di chi non arriva a fine ... Leggi su anteprima24

