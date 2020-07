Anticipazioni Tempesta d’amore 20 – 24 luglio: Andrè faccia a faccia con Dirk. Margit difende Tim con Franzi (Di martedì 14 luglio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore 20 – 24 luglio: cosa succederà ai personaggi settimana prossima? Ancora una volta, molti saranno gli avvenimenti: scopriamo quali! Anticipazioni Tempesta d’amore 20 – 24 luglio: Andrè incontrerà Dirk al caffé Linda non sta bene e Andrè la sostituisce al Caffé Liebling. Tuttavia, appena arrivato, troverà Dirk, ex marito della donna, deciso a fare di tutto per riconquistarla. Inoltre nel locale ci sarà un controllo ci sarà un controllo sanitario e quindi un altro problema. Come se la caverà Konopka? Anticipazioni Tempesta d’amore 20 – 24 luglio: Franzi ... Leggi su pianetadonne.blog

fzirnstein : RT @PPANthebrief: #realestate #ScenariImmobiliari 2020: sfide, temi e i protagonisti 'dopo la tempesta' #Covid19. #MarioBreglia: «potremmo… - rosichechile : RT @PPANthebrief: #realestate #ScenariImmobiliari 2020: sfide, temi e i protagonisti 'dopo la tempesta' #Covid19. #MarioBreglia: «potremmo… - PPANthebrief : #realestate #ScenariImmobiliari 2020: sfide, temi e i protagonisti 'dopo la tempesta' #Covid19. #MarioBreglia: «pot… - zazoomblog : TEMPESTA D’AMORE anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio 2020 - #TEMPESTA #D’AMORE #anticipazioni - redazionetvsoap : #TempestaDAmore Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni -