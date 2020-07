Ancora un furto sulle colline: camera da letto svaligiata mentre i proprietari dormono (Di martedì 14 luglio 2020) Firenze, 14 luglio 2020 - Si sono intrufolati in una abitazione nel cuore della notte e mentre i proprietari dormivano hanno fatto man bassa di borselli, gioielli e contanti. Nella notte, tra lunedì e ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Ancora furto Ancora un furto sulle colline: camera da letto svaligiata mentre i proprietari dormono LA NAZIONE Operazione Gipsy Village: "cavalli di ritorno", tredici arresti e 36 vetture restituite

COSENZA - Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, coadiuvati da personale del 14° Battaglione Calabria, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, del Nucleo ...

Furto al centro commerciale:

Due fratelli sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di essere gli autori del furto avvenuto nel magazzino di un centro commerciale. Nel pomeriggio di ieri la chiamata al 113 da parte del resp ...

