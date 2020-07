Aiuti volatilizzati e bus turistici beffati (Di martedì 14 luglio 2020) Si sono trovati 3 miliardi per Alitalia, decine di milioni per le ferrovie, 120 milioni per il bonus mobilità finalizzato all'acquisto di bici e monopattini, ma per gli autobus turistici niente. E il settore rischia di essere distrutto dalla crisi.Era inevitabile che la pioggia di Aiuti e di bonus destinati alle imprese colpite dalla crisi del coronavirus avrebbe scontentato qualcuno: perché a lui sì e a me no? Ma c'è chi, oltre al danno di non prendere un quattrino, ha subito pure la beffa di veder sparire sotto il naso un aiuto previsto da un atto del governo. Una storia che rivela, dopo tante promesse, le difficoltà di questo esecutivo a far quadrare i conti.Il settore "beffato" è quello dei bus turistici, quelli che trasportano i turisti in giro per l'Italia e gli studenti nelle gite ... Leggi su panorama

