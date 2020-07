Wwf: “Il Mediterraneo è una trappola per squali e razze” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Tantissime specie di squali e razze – alcune di esse in pericolo critico di estinzione – sono regolarmente catturate in modo illegale da reti e palangari nel Mediterraneo, come rivelato dalle numerose segnalazioni ricevute dal Wwf da un’iniziativa regionale di Citizen Science. A causa di questa diffusa illegalità e alla mancanza di una gestione e di un controllo adeguati, nel Mediterraneo si consuma ogni anno una vera e propria mattanza di squali, razze, torpedini che provoca danni enormi all’ecosistema marino. Il Mediterraneo si conferma quindi essere uno dei peggiori mari al mondo nella tutela degli squali. Leggi su dire

stefanoepifani : Lo vedete questo signore? È Alessandro Tomasi, Classe ‘79. Sindaco di un Comune importante: Pistoia. Come altri suo… - awkward_1110 : RT @AntoninoGiaimo1: Il TAR di Trento sospende l'ordinanza 'ammazza orsa' del Presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti (Lega) h… - angela_giuri : RT @AntoninoGiaimo1: Il TAR di Trento sospende l'ordinanza 'ammazza orsa' del Presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti (Lega) h… - moaiamorfo : RT @WWFitalia: E' arrivato anche il nido a #Sibari in provincia di #Cosenza lo hanno scoperto due ragazze impegnate nel campo di #volontari… - PolicoRobot : RT @WWFitalia: E' arrivato anche il nido a #Sibari in provincia di #Cosenza lo hanno scoperto due ragazze impegnate nel campo di #volontari… -

Ultime Notizie dalla rete : Wwf “Il sorrento, striscia bianca in mare. la denuncia degli ambientalisti: sversamenti abusivi - il presidente del wwf desposito denuncia il caso a marina piccola IlCorrierino.com