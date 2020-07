Una mattina in spiaggia a Cagliari per capire come va il turismo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Poetto è uno dei simboli del capoluogo sardo. Un buon punto di osservazione per osservare gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia. Leggi Leggi su internazionale

CarloCalenda : Ao’ basta balle. Non ti hanno pubblicato la rettifica e hai pure perso la causa. E adesso rispondi: 1) ti hanno dat… - ClaMarchisio8 : Il caffè alla mattina? Una necessità ???? #sundaymorning #tuscany #mood - FASelangorMy : Una mattina mi sonos alzato, O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao~ Anyone missing Sandro in action?… - Tranviereincaz1 : RT @AndreBoc1: I tedeschi arrivarono dalla montagna ..il ragazzo si scavò una buca nella neve e ci restò tutta la notte . La mattina seguen… - ITooObserve : RT @Retake_Roma: Piazzale Lotto, non é una pulizia che dura una mattina, è un’idea di città che diventa reale. Le Istituzioni fanno il loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Una mattina Una mattina in spiaggia a Cagliari per capire come va il turismo - Monia Melis Internazionale Autostrade, la linea dura di Conte fa sbandare Atlantia in Borsa: il titolo fatica a far prezzo, crollo teorico

MILANO - La strada per il rinnovo delle concessioni autostradali si fa ripida per Autostrade per l'Italia (Aspi) e la controllante Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton, sbanda in Borsa. Il tit ...

Una mattina in spiaggia a Cagliari per capire come va il turismo

Al bar sul porticciolo, alle 10, il via vai dei camerieri si confonde con il rumore delle tazzine e delle sedie di alluminio spostate da una parte all’altra. Ci sono tante persone, soprattutto anziani ...

MILANO - La strada per il rinnovo delle concessioni autostradali si fa ripida per Autostrade per l'Italia (Aspi) e la controllante Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton, sbanda in Borsa. Il tit ...Al bar sul porticciolo, alle 10, il via vai dei camerieri si confonde con il rumore delle tazzine e delle sedie di alluminio spostate da una parte all’altra. Ci sono tante persone, soprattutto anziani ...