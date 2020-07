Ufficiale: Pol Espargaro con Honda HRC (Di lunedì 13 luglio 2020) Pol Espargaro è ufficialmente un pilota Honda HRC. Dopo tante voci, e qualche smentita, alla fine è arrivata la conferma Ufficiale. Polyccio lascia la KTM per affiancare Marc Marquez nella squadra interna dell’Ala Dorata. Espargaro prende il posto di Alex Marquez, il quale si trasferirà nel team LCR di Lucio Cecchinello. Il campione 2019 della Moto2 sostituirà Cal Crutchlow. Pol Espargaro, da KTM alla Honda HRC Tutto comincia quando la KTM fa pervenire l’offerta di rinnovo ai suoi quattro piloti. Pit Beier si aspettava che Espargaro accettasse la proposta, visti anche i progressi della RC16 la passata stagione. E invece, il catalano ha deciso di rifiutarla, in quanto si stava concretizzando un’alternativa ... Leggi su sport.periodicodaily

