Sneijder torna in campo? L’olandese si allenerà con una squadra dilettantistica (Di lunedì 13 luglio 2020) Wesley Sneijder potrebbe tornare presto in campo: l’olandese si allenerà con una squadra dilettantistica Wesley Sneijder potrebbe tornare in campo. L’ex Inter vuole tornare a giocare e starebbe muovendo i primi passi in questa direzione. Come riporta Itasportpress.it, l’olandese si allenerà dal prossimo 27 luglio con i dilettanti dell’DHSC, squadra guidata da Gert Kruys. Sneijder ha aggiunto a RTV Utrecht: «Mi metterò in forma. Questo era già stato deciso prima che se venisse fuori il discorso con l’Utrecht. Prenderò parte alla preparazione dell’DHSC. Se tra dieci settimane penserò che la ripresa sarà ... Leggi su calcionews24

