Sneijder, l’ex Inter è pronto a tornare in campo: si allenerà con un club dilettantistico olandese (Di lunedì 13 luglio 2020) Wesley Sneijder è pronto a ritornare in campo e rimettere gli scarpini dopo averli appesi al chiodo circa un anno fa. Il centrocampista olandese, dopo l’esperienza qatariota con l’Al-Gharafa Sports club, aveva deciso di smettere per concentrarsi sul futuro in vista di una prossima carriera da dirigente. Nelle ultime ore invece, lo stesso centrocampista che ha raggiunto il tetto più alto del mondo con l’Inter nel 2010, è pronto a calcare l’erbetta di un campo da calcio per rimettersi in forma. Secondo l’emittente olandese RTV Utrecht, l’ex numero 10 nerazzurro si allenerà con la formazione amatoriale di Utrecht del DHSC per ritrovare la forma, ... Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : Sneijder ci ripensa? L'ex Inter tornerà ad allenarsi con un club dilettantistico olandese - albrozovic : RT @FcInterNewsit: Sneijder conferma: 'Ritorno in campo con l'Utrecht, ci penso e ne ho parlato con Zuidam' - nerazzurro32 : RT @FcInterNewsit: Sneijder conferma: 'Ritorno in campo con l'Utrecht, ci penso e ne ho parlato con Zuidam' - gallian_c : RT @FcInterNewsit: Sneijder conferma: 'Ritorno in campo con l'Utrecht, ci penso e ne ho parlato con Zuidam' - CalcioPillole : Clamoroso #Sneijder: potrebbe tornare in campo dopo il ritiro avvenuto nel 2018. L'ex fantasista può tornare nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Sneijder l’ex Globale Pompe a superficie orizzontale Mercata Prospettive di crescita, principali fornitori, previsioni di scenari futuri fino al 2029 Genova Gay