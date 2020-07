Prova a sedare una lite ma rimane ferito: carabiniere finisce in ospedale (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Questa notte due uomini stavano litigando violentemente tra le strade di San Giorgio a Cremano. Due carabinieri dunque sono immediatamente intervenuti per calmare i due uomini. Nel cerare di placare la lite però, uno dei due carabinieri è stato aggredito e, secondo le prime notizie, ha riportato una frattura ed è stato trasferito all’ospedale del Mare a Napoli. L’aggressore, invece, è stato arrestato per resistenza. L'articolo Prova a sedare una lite ma rimane ferito: carabiniere finisce in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

"Test sierologici ai dipendenti della logistica"

L’ordinanza regionale, promette, è già in cantiere. E sarà necessaria per tutelare tutti i lavoratori del settore, quello della logistica, con il nuovo focolaio scoppiato alla Tnt che lo ha messo nuov ...

Quel "piano eversivo" dei No Tav. E lo strano silenzio del Viminale

Chi conosce la Valle sa che tre indizi fanno una prova. E che per far esplodere la miccia della violenza No Tav basta davvero poco. In principio è stata la “cacciata” dei poliziotti dal ristorante di ...

