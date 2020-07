“Pronto a iniziare”. Gerry Scotti già scalpita, la bella notizia è arrivata oggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Gerry Scotti non si ferma. In coppia nel tg satirico con la splendida Michelle Hunziker, il noto conduttore si prepara per la nuova stagione televisiva in vista i primi di settembre, precisamente dal 7. Un doppio appuntamento che lo vedrà impegnato durante il preserale ma anche in prima serata. Il pubblico italiano avrà modo di deliziarsi rimanendo sintonizzato su Canale5. La notizia corre veloce e la si apprende dai listini pubblicati da Publitalia. Gerry Scotti non molla la presa e il doppio appuntamento è imperdibile con Caduta Libera dal lunedì al venerdì in preserale e con Chi vuol essere milionario, in onda in prima serata di giovedì. Dal 7 settembre si capirà se la programmazione firmata Scotti riuscirà a sfidare il ... Leggi su caffeinamagazine

