Primi piatti, spaghetti alle acciughe (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli spaghetti alle acciughe è davvero un primo piatto gustosissimo, si tratta in realtà di spaghetti conditi con una sorta di battuto di prezzemolo, acciughe, pinoli e peperoncino scaldato in padella con altre acciughe e olio extravergine d'oliva. Insomma un primo piatto sciuè sciuè per coccolare i vostri ospiti dell'ultimo momento. Gli ingredienti li avrete sicuramente in dispensa soprattutto quello principale, ovvero le acciughe sott'olio, per tutto il resto si può giocare con altri ingredienti e inventare la vostra versione di questo semplicissimo piatto.Ingredienti1 dente di aglio1 cipolla medio-grande1 goccio d'olio d'oliva20 acciughe100 g di olive nere snocciolateUn pizzico di sale350 g di ... Leggi su ilfogliettone

