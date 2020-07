Porte vuote e calci di rigore (Di lunedì 13 luglio 2020) Facciamo un punto su Mascherine & Co.(vid) e sulla nostra libertà.Mai come ora il consiglio migliore è essere materialisti, evitando di perdersi lassù nel “cielo” (come avrebbe detto il buon vecchio Karl) fra concetti e ideologie.Atteniamoci alla materia di cui son fatti i virus, non a quella di cui son fatti i sogni. Atteniamoci alle cose basilari, là dove libertà e vita coincidono. Prima cosa basilare.Se uno va a guardare come è fatto un virus tipo il nostro, e come fa a trasmettersi per via aerea, lo capisce da sé che è meglio mettere un ostacolo davanti alla bocca e al naso che non farlo.È semplice quanto non lasciare la porta vuota al calcio di rigore.Non serve una laurea in biologia. Non serve andare appresso a questo o quell’esperto, a questo o ... Leggi su huffingtonpost

L'1-1 acciuffato al 96' con Cutrone ha salvato la Fiorentina e forse anche Federico Chiesa. Già, perché è stato suo l'assist decisivo che ha consentito all'ex attaccante del Milan di pareggiare una pa ...

L’impatto del Covid nel mondo sportivo è tuttora devastante. I giochi Olimpici ed i campionati europei di calcio sono stati spostati al 2021, nella speranza che l’emergenza sanitaria sarà stata messa ...

