Pediatri SIPPS: “Tuo figlio beve abbastanza? Se te lo chiede è già troppo tardi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Se per una mamma è generalmente più facile osservare quanto mangia il proprio figlio, la stessa cosa non si può dire sul versante ‘idratazione’. Quando un bambino smette di essere allattato si apre, infatti, il capitolo ‘assunzione liquidi’ ed è sempre dietro l’angolo l’incubo ‘disidratazione’. E se lo stimolo della sete si sviluppa bevendo, saranno due le domande che rimbomberanno nella testa dei genitori: mio figlio beve abbastanza? Come invogliarlo a bere di più, soprattutto in estate? “Quando un bambino avverte lo stimolo della sete si è già innescata una fase iniziale di disidratazione, la cui percezione è meno pronta ed efficace e il cui aggravamento può diventare una vera e ... Leggi su meteoweb.eu

Sanihelp.it - Dati alla mano i bambini obesi sono destinati a restarlo anche in età adulta con tutte le conseguenze negative di salute che ne conseguono. «Due bambini su dieci (20%) in Italia sono in ...

Sanihelp.it - Due bambini su dieci (20per cento) in Italia sono in sovrappeso e uno su dieci (10per cento) è obeso, con una tendenza crescente dal Nord al Sud (specialmente dopo il lockdown). La fasci ...

