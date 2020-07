Paura in via Lanciani, ramo si spezza e cade su papà e figlia in scooter (Di lunedì 13 luglio 2020) Paura in via Rodolfo Lanciani dove il ramo di un albero si è spezzato centrando un'auto parcheggiata per poi cadere contro uno scooter con a bordo padre e figlia. Solamente la prontezza di riflessi ... Leggi su romatoday

frances74284194 : Il virus non è sparito! Chiaro?? Coronavirus, l'infermiere di Cremona: 'Ho paura di rivivere tutto: l'azienda sment… - 1989scheggia : RT @duesenzatre1: Strappata via dal vento cerco riparo in quell'angolo del cuore tra paura e meraviglia. - _ELiEclipse : RT @duesenzatre1: Strappata via dal vento cerco riparo in quell'angolo del cuore tra paura e meraviglia. - NTR24 : Benevento, paura in via Posillipo: uomo cade nel greto del fiume Calore - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: roma Paura in via Lanciani, ramo si spezza e cade su papà e figlia in scooter -

Ultime Notizie dalla rete : Paura via Benevento, paura in via Posillipo: uomo cade nel greto del fiume Calore NTR24 Afragola, si incendia deposito di bus: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Paura nel napoletano, dove ad andre in fiamme è stato un deposito di autobus e camion. La coltre di fumo visibile da chilometri si è alzata da via Saggese in località Afragola, intorno alle 11.30. Il ...

J-Ax “Pronto a pazzia”/ “Chitarra in testa a Salvini?”, lui “No, povera chitarra!”

Si è sfogato il rapper milanese J-Ax. Attraverso la propria pagina Instagram, Alessandro Aelotti (vero nome di J-Ax) ha esternato la propria rabbia per via delle numerose scene di movida incontrollata ...

Paura nel napoletano, dove ad andre in fiamme è stato un deposito di autobus e camion. La coltre di fumo visibile da chilometri si è alzata da via Saggese in località Afragola, intorno alle 11.30. Il ...Si è sfogato il rapper milanese J-Ax. Attraverso la propria pagina Instagram, Alessandro Aelotti (vero nome di J-Ax) ha esternato la propria rabbia per via delle numerose scene di movida incontrollata ...