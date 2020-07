’Ndrangheta stragista, il procuratore De Raho: “Ricostruzioni di questo processo in linea con approfondimenti di altre procure” (Di lunedì 13 luglio 2020) “A volte ci vogliono anni, decenni ma alla fine la verità deve riuscire a trionfare”. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho è stato venerdì a Reggio Calabria dove si è conclusa la requisitoria del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo nel processo ’Ndrangheta stragista che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, referente della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Accusati dell’omicidio dei due carabinieri Fava e Garofalo avvenuto il 18 gennaio 1994, per entrambi il procuratore Giovanni Bombardieri ha chiesto l’ergastolo. “Partendo dalle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, – ha spiegato il capo della Dna Federico Cafiero De Raho ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : ‘Ndrangheta stragista, la procura chiede l’ergastolo per Graviano e Filippone: “Dietro le stragi sistema criminale… - MazzaliVanna : RT @PaoloDeChiara: Mafie ‘Ndrangheta stragista: il PM Lombardo non è solo #Wn #wordnews #lombardo #salvatoreborsellino #mafia #stato #mas… - PaoloDeChiara : Mafie ‘Ndrangheta stragista: il PM Lombardo non è solo #Wn #wordnews #lombardo #salvatoreborsellino #mafia #stato… - divelalfio : La requisitoria del pm Giuseppe Lombardo durata 6 udienze si chiude con la richiesta della massima pena per gli imp… - Japetus__ : @AugustoMinzolin Il silenzio sul processo Ndrangheta stragista in cui emerge sempre più il ruolo di forza italia e… -

Ultime Notizie dalla rete : ’Ndrangheta stragista Burioni: «Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni» Corriere della Sera