Mixer sta per chiudere, ma Phil Spencer non ha rimpianti (Di lunedì 13 luglio 2020) Il boss di Xbox Phil Spencer afferma di essere deluso dalla chiusura di Mixer, ma non ha rimpianti per l'investimento dell'azienda nel progetto. Mixer è stata la risposta di Microsoft a servizi di streaming live come Twitch. Ha iniziato la sua vita come un servizio chiamato Beam, focalizzato sullo streaming interattivo, ed è stato acquisito da Microsoft due anni dopo. Nonostante investimenti significativi nell'acquisizione di streamer di alto profilo, Microsoft ha annunciato che il mese scorso avrebbe chiuso il servizio e trasferito il tutto su Facebook Gaming."È ovviamente una delusione quando si tenta di far crescere qualcosa nella scala che deve raggiungere e non ci si arriva", dice Spencer durante un'intervista. "Non ho rimpianti. Prendi ... Leggi su eurogamer

Sta investendo nel cloud gaming cercando di portare XCloud su ogni piattaforma, partendo proprio dal mobile, e Mixer doveva essere il ponte che permetteva all’industria di raggiungere la propria ...

