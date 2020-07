Manchester City, enorme sospiro di sollievo: niente esclusione dalle Coppe europee per i prossimi 2 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester City può finalmente respirare, dopo essere rimasto in apnea per 5 mesi, ossia da quel 14 febbraio 2020 in cui la Camera Giudicante dell’UEFA aveva escluso i citizens per due anni dalle Coppe europee per gravi irregolarità relative al Fair Play Finanziario. Catherine Ivill/Getty ImagesOggi però il definitivo sospiro di sollievo, con il TAS di Losanna che ha ribaltato la sentenza eliminando la sospensione biennale dalle Coppe e abbassando la multa da 25 a 10 milioni di euro: “a seguito dell’udienza dell’8,9 e 10 giugno” si legge, “il gruppo di esperti ha stabilito che il Manchester City ha violato ... Leggi su sportfair

marcoconterio : ?? Sono stati tolti i due anni di squalifica dalle competizioni europee al Manchester City da parte del CAS. La squa… - AAlciato : +++Sentenza Tas sul Manchester City @SkySport - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Revocati i 2 anni di squalifica Champions al Manchester City, pena tramutata in 10 milioni di € di multa - ValeDaRiz : RT @ilPostSport: Il Manchester City è stato riammesso nelle coppe europee dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? Il #ManchesterCity torna a sentire la muischetta della @ChampionsLeague ?????? #UCL | #ManCity -