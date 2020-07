Inter-Torino 3-1: le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Inter torna al secondo posto in classifica grazie alla netta vittoria per 3-1 ai danni del Torino. Le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte. Handanovic 5 - Commette un clamoroso errore in presa area che concede il vantaggio al Torino. Nel resto della partita si rende protagonista di alcune sbavature che lo fanno sembrare irrequieto. Godin 7 - Disputa una buona partita in difesa, poi regala ai compagni un colpo di testa che vale la rimonta e il primo gol in maglia nerazzurra (76'... Leggi su 90min

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Inter Milan 0-1* Torino *(Belotti 17‘) #SSFootball - Gazzetta_it : #Lautaro, occasione d'oro: con lui l' #Inter insegue il secondo posto e... 10 milioni - sportli26181512 : Inter: vincono le sorprese di Conte, Eriksen è bocciato! Il Torino è davvero piccolo: Bentornata Inter, dal quarto… - cmdotcom : #Inter: vincono le sorprese di #Conte, #Eriksen è bocciato! Il #Torino è davvero piccolo -