Inter, Marotta: «Conte? Non possiamo che essere contenti del suo lavoro» (Di lunedì 13 luglio 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha analizzato vari temi legati alla società nerazzurra. Ecco le parole del dirigente: ERIKSEN E SKRINIAR – «Assolutamente no, non sono bocciature le loro esclusioni. Meglio di Conte non può decidere nessuno. Ci sono riscontri suoi, evidentemente. Ci sono anche logiche di turnover, siamo in un periodo climatico difficile, quindi penso sia assolutamente normale». Conte – «Prendere gol negli ultimi cinque minuti è recidivo, è normale lasci un po’ di amarezza. Ma bisogna fare una valutazione generale, il nostro è un cammino ... Leggi su calcionews24

