Incontro Di Maio-Draghi agita Conte: arriva il Governissimo? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il crollo di consensi del Movimento Cinquestelle è ormai sotto gli occhi di tutti e si cerca di correre ai ripari. L’ultimo baluardo si chiama ASPI con i pentastellati che non ne vogliono sapere di retrocedere, ansiosi di sbandierare ai quattro venti e soprattutto ai propri elettori che la promessa fatta dopo la tragedia del Ponte Morandi (fuori i Benetton) è stata mantenuta. Dovesse retrocedere anche su questo, probabilmente, il Movimento finirebbe per implodere. Atteso ad horas il verdetto finale su un dossier delicatissimo, l’esecutivo sa che la strada è piena di ostacoli: dal Recovery Fund al rebus sulla proroga dello stato di emergenza, passando per le varie crisi industriali (ex Ilva su tutte) il Governo Conte Bis cammina su un filo. E’ da un po’ che ha preso piede l’ipotesi di un Governissimo ... Leggi su quifinanza

