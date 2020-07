Glee, Lea Michele insultata per il suo silenzio su Naya Rivera: “Vorremmo fossi al posto suo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono riprese le operazioni di recupero del corpo di Naya Rivera che è stata dichiarata “presunta morta”. La star americana della serie tv ‘Glee‘ è scomparsa lo scorso 8 luglio durante una gita in barca. Le autorità temono che l’attrice di 33 anni sia annegata nel lago Piru, in California, ma ancora non è stata trovata nessuna traccia del corpo e si teme che possa essere intrappolato sul fondale del lago. Suo figlio di 4 anni è stato trovato solo sulla barca presa a noleggio: indossava un giubbotto di salvataggio e ha riferito agli investigatori che lui e sua madre erano andati a nuotare e che era tornato sulla barca, mentre Naya “non è mai uscita dall’acqua”. Tutti i colleghi e amici di Glee hanno espresso messaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

chiara0174 : RT @EleonoraM03: #7yearswithoutcory Ero troppo piccola quando successe per capire. Dopo 7 anni Glee è ancora parte importante della mia vit… - pinklightqueen : RT @EleonoraM03: #7yearswithoutcory Ero troppo piccola quando successe per capire. Dopo 7 anni Glee è ancora parte importante della mia vit… - sfiorarelaluna : RT @EleonoraM03: #7yearswithoutcory Ero troppo piccola quando successe per capire. Dopo 7 anni Glee è ancora parte importante della mia vit… - alexiacmsgdr : RT @edvilcms: Oggi riguardo tutta la prima stagione di Glee, non mi cercata, devo piangere un po’ per Lea e Cory e tutto il tempo per Cory - xitsbritneybtch : Lea Michele ha dovuto disattivare il profilo. Mi fate bestemmiare. NON - STIAMO - PIÙ - LITIGANDO - PER - CHI - HA… -