FORMAZIONI Inter Torino: Sanchez con Lautaro, non c’è Lukaku (Di lunedì 13 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Inter Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Torino, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lautaro, Sanchez. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi, Belotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | INFORMATI Oggi torniamo in campo per #VeronaInter: vivi con noi l'avvicinamento alla partita, gli approfondime… - CalcioWeb : #InterTorino, le formazioni ufficiali: non ci sono Eriksen e Lukaku - - Fantacalcio : Inter-Torino, le formazioni ufficiali: fuori Skriniar ed Eriksen, la decisione su Lukaku - mauro_marley : RT @GoalItalia: Le formazioni ufficiali di #InterTorino: Lukaku neanche in panchina, fuori dai titolari Eriksen e Skriniar ??? - underoverbets : RT @infobetting: Inter-Torino (13 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lukaku -