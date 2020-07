Ecco i "mega atenei": la classifica delle migliori università (Di lunedì 13 luglio 2020) Gabriele Laganà Tra i mega atenei, Bologna si conferma al primo posto. La pandemia influirà sulle scelte degli studenti: il rischio concreto è che si registri un crollo degli matricole Anche le università sono costrette a subire gli effetti nefasti del coronavirus. Non pochi saranno gli studenti che sceglieranno l’ateneo più vicino casa perché considerato "più sicuro", soprattutto al Sud. Altri, invece, guardano all’incerto futuro cercando di essere già pronti in caso di nuovo lockdown e per questo punteranno sulle università più attrezzate nella didattica digitale, mezzo di formazione che si rivelerà indispensabile in caso di seconda ondata. Qualcuno, purtroppo, vedrà spezzarsi il sogno di prendere una laurea o ... Leggi su ilgiornale

axiisun : RT @FEARLESSTWL: ecco altre petizioni da firmare per persone trans e nere che hanno mega bisogno del vostro aiuto!! - autvmn_leaves : RT @FEARLESSTWL: ecco altre petizioni da firmare per persone trans e nere che hanno mega bisogno del vostro aiuto!! - xitsbatmanbitch : onestamente sono le 5:20 del mattino e mangerei volentieri una mega carbonara ecco - XenoLiquido_ : RT @FEARLESSTWL: ecco altre petizioni da firmare per persone trans e nere che hanno mega bisogno del vostro aiuto!! - TiredHoeX : RT @FEARLESSTWL: ecco altre petizioni da firmare per persone trans e nere che hanno mega bisogno del vostro aiuto!! -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco mega Ecco i "mega atenei": la classifica delle migliori università il Giornale Ecco i "mega atenei": la classifica delle migliori università

Per quanto riguarda i cosiddetti "mega atenei", quelli che contano oltre 40mila iscritti, non ci sono molte novità. In testa l'università di Bologna, prima con un punteggio complessivo pari a 91,5, ...

Un’importante aggiornamento sull’utilizzo dell’uso delle parole chiave

La parola chiave è stata per lungo tempo utilizzata come il sistema più diffuso di autentica dell’utente, ma già da lungo tempo sono apparsi dubbi sull’efficienza ed efficacia di questo sistema. In re ...

Per quanto riguarda i cosiddetti "mega atenei", quelli che contano oltre 40mila iscritti, non ci sono molte novità. In testa l'università di Bologna, prima con un punteggio complessivo pari a 91,5, ...La parola chiave è stata per lungo tempo utilizzata come il sistema più diffuso di autentica dell’utente, ma già da lungo tempo sono apparsi dubbi sull’efficienza ed efficacia di questo sistema. In re ...