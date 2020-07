Dominque Méda, la crisi si fronteggia con una riconversione ecologica (Di martedì 14 luglio 2020) Dominque Méda, sociologa e filosofa francese, che fin dagli anni Novanta si occupa dei temi legati al lavoro, di politiche sociali e di promuovere l’equità lavorativa tra donne e uomini, deplora la grande mancanza di preparazione delle nostre società di fronte a questa crisi. Impreparazione che le sembra da imputarsi anche alla delocalizzazione delle produzioni «più strategiche». Secondo Méda, attualmente direttrice dell’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales all’Université Paris-Dauphine, per non soccombere, è necessario trasferirsi in un quadro completamente … Continua L'articolo Dominque Méda, la crisi si fronteggia con una riconversione ecologica ... Leggi su ilmanifesto

