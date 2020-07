Di Maio: “Con Draghi incontro proficuo. Regeni e Chico Forti le mie priorità” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il titolare della Farnesina svela anche i suoi impegni in ambito di politica estera: “Dobbiamo aiutare il popolo libico, incontri in programma per il caso Regeni”. Di Maio torna anche sul caso Silvia Romano e annuncia novità a breve sul caso Chico Forti. Luigi Di Maio chiarisce la posizione del Governo in merito agli aiuti … L'articolo Di Maio: “Con Draghi incontro proficuo. Regeni e Chico Forti le mie priorità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Interviste a Salvini, Conte, Di Maio… - HuffPostItalia : 'Ho sentito parlare bene di Lei': Di Maio racconta l'incontro con la Merkel - NicolaPorro : #DiMaio, sempre più insofferente al protagonismo del premier, pensa già al dopo #Conte. E sul nome di #Draghi ecco… - SchiaffinoFlor1 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Interviste a Salvini, Conte, Di Maio. Autostr… - mgmariella : RT @51inif: 'Ho sentito parlare bene di Lei': Di Maio racconta l'incontro con la Merkel ?? lo piglia pure x culo -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Con Lo spreco (tutto italiano) di Mario Draghi. I graffi di Damato Policymakermag