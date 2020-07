Deathground è Alien | Isolationcon i dinosauri

Deathground è Alien: Isolation...con i dinosauri (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Alien: Isolation con dinosauri sarebbe un'idea originale, non trovate? Bene, questo è ciò che un gruppo di sviluppatori spera di realizzare con Deathground.Il nuovo studio Jaw Drop Games ha lanciato una campagna Kickstarter per Deathground, un titolo che mette alla prova i giocatori facendoli sopravvivere contro dei dinosauri controllati dal computer.Il piano è creare un'esperienza da solista e cooperativa, in modo da poter giocare in squadre fino a tre giocatori.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Deathground Alien Deathground è Alien: Isolation...con i dinosauri Eurogamer.it Deathground è Alien: Isolation...con i dinosauri

Un Alien: Isolation con dinosauri sarebbe un'idea originale, non trovate? Bene, questo è ciò che un gruppo di sviluppatori spera di realizzare con Deathground. Il nuovo studio Jaw Drop Games ha ...

Deathground: il survival horror coi dinosauri si presenta in un video

Il team di sviluppo indipendente di Jaw Drop Games presenta ufficialmente il progetto di Deathground, un ambizioso survival horror con visuale in prima persona che s'ispira ad Alien Isolation e alla s ...

Un Alien: Isolation con dinosauri sarebbe un'idea originale, non trovate? Bene, questo è ciò che un gruppo di sviluppatori spera di realizzare con Deathground. Il nuovo studio Jaw Drop Games ha ...Il team di sviluppo indipendente di Jaw Drop Games presenta ufficialmente il progetto di Deathground, un ambizioso survival horror con visuale in prima persona che s'ispira ad Alien Isolation e alla s ...